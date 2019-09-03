Девушки, берите на заметку!

Когда ты пишешь или звонишь первой

Принято, что мужчина должен писать первым. Но он может так не решиться написать, особенно, если не уверен, что симпатия взаимна. Поэтому, девушки, не стоит стесняться - иногда нужно брать инициативу в свои руки.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Когда ты звонишь ему, даже если ушла на встречу к подругам

Мужчины - собственники по натуре и тайно ревнуют, даже если девушка ушла на встречу с подругами. Твой возлюбленный будет очень рад, если ты напишешь короткое сообщение или спросишь, не соскучился ли он.

Ты улыбаешься после поцелуя

Такая реакция укрепит его уверенность в твоих чувствах и он будет знать, что поцелуй тебе понравился.

Ты кладешь голову ему на плечо или на грудь

Так ты покажешь ему, что нуждаешься в его защите. Мужчине будет приятно чувствовать себя сильным рядом с любимой женщиной.

Ты гладишь его по спине

Многие мужчины просто обожают всякие нежности, но только не признаются в этом. Поглаживание по спине будет ассоциироваться у них с маминой заботой в детстве.

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