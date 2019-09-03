Розмари и Фрэнсис Клонц из США считают, что есть множество секретов счастливого супружества, в том числе и одинаковый гардероб.

Фрэнсис впервые увидел Розмари в старшей школе и влюбился с первого взгляда. Правда, девушка поначалу сомневалась, идти ли на свидание с парнем, ведь ей не слишком понравилось, как тот одевается. В итоге Розмари предложила Фрэнсису свою помощь в подборе гардероба и с тех пор помогает вот уже 68 лет, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Супруги одеваются почти одинаково, тратя много времени на то, чтобы их наряды прекрасно сочетались. Кстати, далеко не все одобряли подобный выбор одежды - например, их внук Джонатан всю жизнь смеялся над старшими родственниками, но теперь судьба ему мило отомстила.

Невеста Джонатана заявила, что одеваться одинаково или похоже - это прекрасно, так что Джонатан не только пересмотрел своё отношение к гардеробу бабушки и дедушки, но и стал создателем новой линии одежды "Baezies" - специально для пар, которые хотят выглядеть похожими.

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