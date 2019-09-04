https://news.day.az/unusual/1153198.html «Угнавшая» самолет девочка покорила пользователей Сети - ВИДЕО
«Угнавшая» самолет девочка покорила пользователей Сети - ВИДЕО
В Сети набирает популярность видео, где маленькая девочка зашла в кабину пилотов и объявила пассажирам о взлёте, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.
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