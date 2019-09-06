Различные акции, распродажи, "купи два по цене одного" и прочие "приятности" от супермаркетов придуманы не ради блага покупателя, а с целью увеличения продаж.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

То же самое можно сказать и про этикетки на товарах. Когда вы видите надпись "100% натуральные ингредиенты", сразу возникает мысль, что это качественный продукт. И мало кто додумается уточнить: ВСЕ ингредиенты 100% натуральные или только вот эти два, а остальные - сплошная химия?

Самое интересное, что производитель, по сути, никого не обманывает - обманываются люди, которые невнимательно читают этикетки. 15 таких примеров представлены в нашей статье. Вы удивитесь, когда выясните, что и сами частенько попадали в "маркетинговые сети".

Ниже приведены слова пользователя Pikabu, который и поделился своими наблюдениями:

Очень часто со всех сторон пишут: "Вот производители гады, обманули, сволочи и так далее..." Не спорю, бывают действительно случаи обмана, но чаще всего человек обманывается сам, и попытайся он предъявить претензии, ему быстро укажут, что ничего подобного ему и не обещали, а то, что он так подумал - его личное дело.

Не будем голословными, перейдем к примерам:

Что читает потребитель: Продукт на 100% состоит из натуральных ингредиентов. (Надо брать!!!).

Что имел ввиду производитель: Продукт содержит на 100% натуральные ингредиенты. (Вот, например, в составе уксус столовый указан - на 100% натуральный ингредиент, что не так?).

Вот еще "полезная" информация:

Вот всего то и утверждается, что перед нами точно кетчуп, на 100% кетчуп. И да, ненатуральных специй пока еще нет, есть добавки, а специи - это специи, они точно натуральные, про остальной состав умолчим.

И да, недоговаривать - это та еще тема, но пока еще немного про 100%.

Полностью согласен, 100% сок точно вкуснее. Про состав, опять же, вы сами подумали, никто ничего такого не говорил.

100% из МЯСА!!! Вау!!! С собственной фермы... Судя по составу, того мяса во всей колбаске два хвоста и кусочек шкурки, но они 100% с собственной фермы, мамой клянусь. А вы о чем подумали?

Прям "Капитан очевидность". Да кто-ж спорит-то, что 100% натуральный продукт можно сделать только из свежего молока. Вы что, не согласны?

Спрашиваешь, почему в составе ароматизатор "Персик"? Загустители там всякие.... А как же йогурт 100%-ный, а? 100%-ов с персиком!!! Там, где-то в начале состава, написано, значит есть! Так что иди, иди, чего пристал, все правильно написано.

А здесь вот вообще ничего лишнего не написано. "Нежный" и "Нежный". То, что это йогурт - мы нигде не писали, это вы сами придумали.

Мягкое Деревенское... масло? А вот и нет! Спред растительно-жировой Деревенское мягкое. Русский язык? Правила? Не-е-е, не знаем. Нам так удобно.

"Крестьянское", "Деревенское", "Ильинское сливочное": что первое приходит в голову? Конечно же, масло. А ведь еще и ГОСТ стоит, и "Премиум" написано. Да и упаковка один в один, и на полке лежит рядом с маслом. А все это - спреды. И на правила русского языка в данном случае производителям выгоднее наплевать. А ГОСТ 52100 2003 - на спреды и смеси топленые. Да кто-ж об этом знает?

Вот творог и не творог.

И не совсем йогурт.

"Сметанка", "Сметановна", "Домашняя" - и никакого обмана, как, впрочем, и отношения к сметане.

Еще один способ - народное или "сленговое" название продукта:

Как красиво и знакомо, правда? Рука сама тянется взять. А все это - продукты мясорастительные, и отношение к говядине или свинине тушеной имеют весьма отдаленное. Настоящая тушенка - "Говядина тушеная" или "Свинина тушеная" и никак иначе.

А вот и сгущенка, сгущеночка... Вкуснятина!!!

Вот только правильная сгущенка называется молоко сгущеное цельное с сахаром. И в составе только молоко и сахар. А перед вами Консервы молокосодержащие, и ГОСТ 31703 2012 на них же. А медальки совсем и не медальки, а так, рекламная информация.

С варенкой та же ситуация.

Так что смотрим внимательно на этикетку, изучаем состав продукта и не даем повода себя обмануть. А уж если и покупаем такие продукты, то точно знаем, что покупаем.

А вот еще несколько перлов, которыми поделились другие пользователи Pikabu:

Спред под названием "Маспо". Когда никнейм "масло" был занят...

Странно, что не желтым шрифтом на желтом фоне.

Читаем название, а потом состав...

Кажется, мы это уже где-то видели.

Признавайтесь, а вы попадались на одну из этих уловок?

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