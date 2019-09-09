Практически в любой стране мира можно подать на развод, указав в качестве причины лишь "непримиримые разногласия". Но есть места, где гражданам попросту запрещено разводиться, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Филиппины

В этом государстве нет никаких правовых актов, касающихся развода. Развестись здесь могут лишь мусульмане, да и то лишь при определенных условиях. У остальных же есть лишь возможность аннулировать брак, но на это придется потратить много денег и времени: процесс может занять до 10 лет.

Запрет на развод распространяется и на филиппинцев, которые проживают за пределами государства. Даже если им удастся развестись в другой стране, на Филиппинах такое расторжение брака никогда не признают действительным. Исключение составляют лишь пары, в которых один из супругов является гражданином другого государства.

Ватикан

В независимом городе-государстве также невозможно оформить развод. Католики считают брак священным союзом, а потому разрушать его полагают невозможным. Юридических положений о разводе в Ватикане попросту нет, брак здесь, как и на Филиппинах, можно лишь аннулировать.

США

Хотя на территории США разводиться не запрещают, в некоторых штатах разрешение на развод паре могут дать лишь при условии доказанной вины одного из супругов. Например, веским основанием для расторжения брака считается измена. Но ее факт придется доказать.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!