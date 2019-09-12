Журналисты The Hollywood Reporter назвали три самых провальных фильма за всю историю кинематографа. Речь идет о картинах, собравших наименьшие кассовые сборы, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Один из таких фильмов - "Врата рая". Он вышел на экраны еще в 80-х годах прошлого столетия. Создатели потратили на его производство 44 миллиона долларов (сейчас с учетом инфляции - 171 миллион). Однако зрителям фильм не пришелся по душе. Картина собрала скромную кассу - всего 3,5 миллиона. Если пересчитывать указанные суммы, то на сегодняшний день потери составили примерно 128 миллионов.

Из-за картины "Остров головорезов" студия Carolco Pictures даже обанкротилась. На производство ленты потратили от 98 до 115 миллионов. Однако создатели не смогли отбить потраченное, сборы составили чуть больше 15 миллионов. Потери с учетом инфляции - 118 миллионов.

Самым убыточном фильмом признан "Джон Картер". Зрители познакомились с ним семь лет назад. Над лентой работал Disney. В картину вложили без малого 363 миллиона долларов, если считать затраты на продвижение. Однако прокат желаемой прибыли не принес. Убытки студии от этого проекта составили 136 миллионов долларов.

Напомним, несколько месяцев назад картина "Мстители:Финал", напротив, стала самой коммерчески успешной за всю историю кино. Блокбастер побил кассовый рекорд "Аватара", собрав 2,8 миллиарда долларов.

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