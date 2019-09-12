Дженнифер Шимек из Нью-Джерси, в конце августа путешествующая со своей семьёй, в составе туристической группы по заповеднику Серенгети (экорегион в Восточной Африке, Танзания), запечатлела очень близкую встречу с любопытной хищной кошкой, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Гепард решил познакомиться поближе с чужаками, нарушившими его территорию и запрыгнул на крышу одного из сафари-мобилей. Любопытный хищник провёл некоторое время за изучением транспортного средства, но, почувствовав интерес к своей персоне, со стороны десятков туристов, сидящих в машинах, спрыгнул на землю и быстро покинул дорогу, не нанеся никакого ущерба.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.





15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!