11 сентября 2019 года в салоне "Rolls-Royce Motors Baku" торжественно была презентована новая модель Rolls-Royce Phantom Tranquillity.

Phantom Tranquillity - это самая желанная и дорогая модель автомобиля в мире. Rolls-Royce Phantom Tranquillity является лимитированной коллекцией из 25 роскошных автомобилей, создатели которых сделали акцент на космическую тему. Так, в отделке автомобилей использован титан, золото и фрагменты настоящего метеорита. Передняя панель машин украшена композицией из светоотражающей нержавеющей стали, 24-каратного золота и космического алюминия. Вдохновением для арт-панели послужили технологии британских ракет Skylark. На презентации роскошной модели Rolls-Royce Phantom Tranquillity в Баку выступили ведущие дизайнеры Rolls-Royce Motor Cars Мэтью Дантон и Джулиан Дженкинс, региональный директор Rolls-Royce Motor Cars, ответственный за рынки Западной и Южной Европы, Великобритании, России и Центральной Азии, также как генеральный директор "Improtex Motors" Байрам Ягубов, который отметил, что "модель "Phantom" является флагманом "Rolls-Royce", и мы гордимся, что этот уникальный автомобиль, впервые в нашем регионе будет ездить по дорогам Азербайджана."

Таким образом, Rolls-Royce Motor Cars представил в Баку Phantom Tranquillity - автомобиль с уникальными технологиями, синтез которых - гармония, спокойствие, невероятная красота и космическая мощь. Что же это такое на самом деле Rolls-Royce Phantom Tranquillity? Об этом в своём эксклюзивном интервью Day.Az рассказал Джулиан Дженкинс.



Rolls-Royce Phantom Tranquillity - машина, которая снова не может оторваться от истории, или все-таки это - автомобиль будущего по-Вашему?

Джулиан Дженкинс: Возможно, что кто-то считает Rolls-Royce консервативной моделью, но мы наоборот полагаем, что Rolls-Royce не имеет временных ограничений. То есть Rolls-Royce Phantom Tranquillity и наши автомобили в целом такие, что с годами приобретают только ценность и всегда актуальны. Конечно же, мы гордимся своей историей, но вместе с тем мы смотрим в будущее. И если смотреть в будущее, то восьмая версия Phantom, презентованная сегодня в Баку - это автомобиль без времени и срока. Представленная сегодня в Баку модель Phantom Tranquillity даже через 50 лет будет также прекрасно выглядеть, как сегодня. Вместе с тем, мы развиваемся по мере того, как мы двигаемся вперед. Мы наблюдаем, что у нас появляется молодое поколение владельцев, которым не нужен водитель. Естественно, мы учитываем интересы и возрастную группу наших клиентов и постепенно мы видим, как средний возраст покупателей меняется. Сегодня средний возраст наших покупателей - это люди около 45 лет. Это, в свою очередь, возлагает на нас новые требования, которые мы учитываем в каждом новом автомобиле.

В чем отличие Rolls-Royce Phantom Tranquillity от остальных моделей коллекции Phantom и какова цель создания этого автомобиля?

Джулиан Дженкинс: В автомобиле серии Rolls-Royce Phantom Tranquillity мы хотели показать все возможности, всё то искусство и способности, которыми владеет компания Rolls-Royce Motor Cars. Мы являемся мировым лидером в использовании и в применении различного рода дорогих изделий, в применении высокого сорта дерева и кожи в салоне автомобиля. Тем самым, мы постарались сделать что-то особенное. Элементы, которые мы используем, служат как раз таки тому, чтобы владелец чувствовал себя в автомобиле совсем по-другому. Здесь идея непросто, чтобы начинить автомобиль интересными нововведениями, но и создать хорошую атмосферу для владельца. Чтобы сидя в автомобиле, вы полностью могли ощутить себя совсем по-другому. Rolls-Royce Phantom Tranquillity - это одна из самых любимых мною моделей. Очень важно, что в этом автомобиле мы создали совсем новые ощущения. Человек, который будет сидеть в этом автомобиле будет чувствовать себя по-особенному. У него будет совсем другое настроение, он будет горд за свои достижение и именно в этой машине такой человек может спокойно посидеть, подумать обо всем этом и отдохнуть.

Метеорит был использован во всех 25 автомобилях Phantom Tranquillity? Для чего это было сделано и сколько метеоритного камня было использовано? Кстати, разве он не радиоактивен?

Джулиан Дженкинс: Да, мы использовали кусочки метеорита во всех 25 автомобилях Rolls-Royce Phantom Tranquillity. Очень важное значение имеет то, что метеорит, который был использован в отделке салона упал на Землю в Швеции приблизительно в те же годы, когда была создана наша компания. Когда вы думаете о космосе и о пространстве, вас не покидают мысли о масштабах Вселенной и именно метеорит может олицетворять всё это по времени, по возрасту и по своей значимости. Метеорит - это особенный предмет, и именно поэтому мы установили его в салоне Phantom Tranquillity, чтобы дать возможность владельцу ощутить это. Даже касаясь этого камня, вы можете почувствовать материал, которому 3-4 миллиарда лет. Это очень редкий и ценный материал, и он не радиоактивен.

Какова его цена и кто по - Вашему может быть потенциальным покупателем Rolls-Royce Phantom Tranquillity?

Джулиан Дженкинс: Стоимость автомобиля в Азербайджане - 1 миллион долларов. Эта модель для особенных личностей, которые ценят роскошь и особенность данной модели. Это люди, которые понимают, любят историю и неповторимые детали этой модели, и, конечно же, люди, которые могут позволить себе ощутить всё это. Потенциальным покупателем могут быть также существующие владельцы Rolls-Royce, которые любят коллекционировать эти модели, либо понимают значимость этой уникальной лимитированной коллекции.

На отделку автомобиля были потрачены сумасшедшие деньги и гений автомобильного художественного дизайна почти достиг апогея. Говорят, что вдохновение в конце-концов может себя исчерпать. Как Вы думаете, сможет ли компания Rolls-Royce, когда-то создать более комфортабельную модель?

Джулиан Дженкинс: Я считаю, что вдохновение не умирает. Наоборот, мы наблюдаем сейчас рост вдохновения. Это наблюдается, как у дизайнеров, которые постоянно находятся в поиске новых моделей и решений, бросая себе вызов. Также вдохновение идёт от наших клиентов, которые тоже особенные. Они живут в роскошных условиях и в атмосфере комфорта, владеют яхтами и самолетами. Наши клиенты также вдохновляют нас на какие-то новые решения и поэтому я считаю, что вдохновения не имеет тех границ, о которых мы говорим и оно распространяется на всё. В этом смысле, мы несём вдохновение вперед.

Кстати, на основе Вашего опыта, каким был самый необычный заказ автомобиля Rolls-Royce, полученный от клиента?

Джулиан Дженкинс: Среди наших клиентов есть те, кто желает получить в салоне особый тип дерева, например, дерево с их родных мест. Есть клиенты, которые хотят особый вид шёлка, особое изображение и т.д. Вот мы только что говорили о вдохновении. Так вот вдохновение идёт частично от наших клиентов таким вот образом. Они всегда ставят нас перед необычной задачей и бросают нам вызов, которым мы должны соответствовать.

Это не автомобиль, а мечта.. А в каких цветах были созданы 25 моделей и почему в Баку был привезен именно белый Rolls-Royce Phantom Tranquillity?

Джулиан Дженкинс: В основном, произведенные автомобили этой коллекции белого цвета. Однако, есть две цветовые гаммы. Это черный цвет с темным интерьером и белый цвет с осветленным интерьером. Для этого региона, для Азербайджана наша команда выбрала белый цвет автомобиля. Что касается моего региона, - как Вы знаете, я являюсь региональным директором по Европейскому континенту, России и Центральной Азии, - то в моем регионе нам выдано 4 автомобиля на реализацию, из которых 3 белые и один - черный. Все 25 автомобилей коллекции Phantom Tranquillity были проданы, кроме той, которую мы презентовали сегодня в Баку.

Это ваш первый визит в Баку? Что бы Вы пожелали бакинцам?

Джулиан Дженкинс: Да, это мой первый визит в Баку. Я под впечатлением. У меня был очень короткий визит. Я прилетел только вчера вечером и немного погулял по городу, пока шёл на обед. За короткое время я почувствовал энергетику города, есть много позитивной энергии у людей и есть желание сделать свой город и страну значимыми в мире. Я считаю, что относительно небольшая страна имеет большое желание успеха и с большими амбициями движется вперед, с учётом организации значимых мероприятий будь то Формула 1 или другие крупные мероприятия. В этом смысле город и люди меня впечатлили и хотелось бы пожелать всяческих успехов.

Спасибо за интересную беседу.

Нихад Ахвердиев

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