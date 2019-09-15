Все знают, что США - это страна закона. Но некоторые из них по-настоящему странные. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, какие точно удивят вас!

В штате Гавайи вы не увидите рекламные плакаты на дорогах и общественных местах. Причина - реклама мешает туристам любоваться пейзажами штата.

В штатах Нью-Джерси и Орегон работник АЗС всегда помогает людям заливать бензин в бензобак: самостоятельно это делать запрещено. Он был принят очень давно и связан с тем, что люди раньше не знали простых вещей - например то, что рядом с заправкой нельзя курить и что бензин взрывоопасен. С помощью этого закона владельцы АЗС предотвращают взрыв заправочной станции.

Люди, которые приехали в штат Вашингтон с намерением совершить преступлением, сперва должны позвонить в полицию и поставить их в известность о своих планах. Закон был принят с целью уменьшить количество преступлений.

В городе Мемфисе нищие должны получить "лицензию" от штата, которая даст право просить милостыню. Цена вопроса - 10 долларов. Цель закона - избавиться от толп попрошаек, которые оккупировали места скопления туристов и мешают им наслаждаться достопримечательностями.

В штате Западная Вирджиния учащиеся могут пропустить школу, если в этот день они ели лук. Дело в том, что в штате растет определенный вид дикого лука, у которого очень сильный запах - настолько, что он ощущается спустя несколько дней после употребления.

В штате Джорджия запрещается есть жареного цыпленка с помощью вилки и ножа - можно только руками. Закон существует с 1961 года. В 2009 году был случай, когда посетителя ресторана, нарушившего закон, арестовали за нарушение.

В штате Мэриленд нельзя ругаться в общественных местах. Штраф за нарушение закона - $100.

В штате Небраска запрещено вступать в брак, если у жениха или невесты выявлены венерическое заболевание.

В штате Теннеси существует закон, который не разрешает давать посторонним свой пароль от Netflix. Он был принят с целью сократить нелегальное скачивание фильмов и музыки.

В штате Делавэр нельзя шептать в церкви, чтобы не мешать молящимся.

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