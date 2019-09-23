Почувствуйте вкус моды в Emporium Café! Исфар Сарабски на официальном открытии - ФОТО (R)
Emporium - больше, чем магазин, который приносит высокую моду в каждый уголок нашей жизни, теперь открыл обновленное, расширенное кафе для тех, кто выбирает самое лучшее.
Высокая мода, изысканные блюда, божественная музыка - все то, что объединяет людей с отменным вкусом, собралось вместе на официальном открытии Emporium Cafe 20 сентября.
На закрытое мероприятие были приглашены постоянные гости Emporium-а, которые смогли насладиться не только вдохновляющей атмосферой и вкуснейшими салатами, сэндвичами и сладостями от шеф-повара, но и великолепным исполнением джазовой музыки от Исфара Сарабски и Раина Султанова.
Что же нас ждет каждый день в уютном и стильном Emporium Café?
До 12-ти часов дня вы можете выбрать один из вкуснейших вариантов завтрака - в традиционном, французском, или американском стиле, дополнить его блюдами по выбору и ароматным чаем или кофе.
После 12-ти вас ждут нежнейшие салаты, сэндвичи и закуски, а завершить ланч лучше всего нежнейшими свежеприготовленными десертами от профессионального кондитера Emporum Café или освежающим мороженым.
А также в течение всего дня вы сможете заказать чай с восхитительными сладостями, широкий выбор которых предлагается как в меню, так и на витрине. Чайная карта поражает - здесь вы найдете все его разновидности от зеленого до голубого, от обычного черного до ароматного цветочного.
Для отдыха после удачного шопинга, или просто для встречи с подругами - Emporum Café - это правильный выбор, который угодит самому взыскательному вкусу.
Потому что Emporium - это всегда знак высокой моды, а значит вкуса и качества.
Ждем вас по адресу Пр. Нефтянников 151, Emporium. 1-ый этаж.
+994502835000 , +994 12 4640707.
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