Emporium - больше, чем магазин, который приносит высокую моду в каждый уголок нашей жизни, теперь открыл обновленное, расширенное кафе для тех, кто выбирает самое лучшее.

Высокая мода, изысканные блюда, божественная музыка - все то, что объединяет людей с отменным вкусом, собралось вместе на официальном открытии Emporium Cafe 20 сентября.

На закрытое мероприятие были приглашены постоянные гости Emporium-а, которые смогли насладиться не только вдохновляющей атмосферой и вкуснейшими салатами, сэндвичами и сладостями от шеф-повара, но и великолепным исполнением джазовой музыки от Исфара Сарабски и Раина Султанова.

Что же нас ждет каждый день в уютном и стильном Emporium Café?

До 12-ти часов дня вы можете выбрать один из вкуснейших вариантов завтрака - в традиционном, французском, или американском стиле, дополнить его блюдами по выбору и ароматным чаем или кофе.

После 12-ти вас ждут нежнейшие салаты, сэндвичи и закуски, а завершить ланч лучше всего нежнейшими свежеприготовленными десертами от профессионального кондитера Emporum Café или освежающим мороженым.

А также в течение всего дня вы сможете заказать чай с восхитительными сладостями, широкий выбор которых предлагается как в меню, так и на витрине. Чайная карта поражает - здесь вы найдете все его разновидности от зеленого до голубого, от обычного черного до ароматного цветочного.

Для отдыха после удачного шопинга, или просто для встречи с подругами - Emporum Café - это правильный выбор, который угодит самому взыскательному вкусу.