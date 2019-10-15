Бывший ученый NASA Гилберт Левин заявил, что эссенция жизни на Марсе была открыта еще в 70-х годах прошлого века. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперимент Labeled Release 1976 года был разработан для тестирования марсианской почвы на наличие органических веществ.

В ходе исследования были помещены питательные вещества в образцы почвы Марса. Если в земле присутствовала жизнь, она бы потребляла пищу и оставляла газообразные следы своего метаболизма, которые потом считывали радиоактивные мониторы.

Так, Левин отметил, что было обнаружено вещество, имитирующее жизнь, но не жизнь.

"Каковы доказательства против возможности жизни на Марсе? Удивительный факт, что нет ни одного", - добавил ученый.

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