Сегодня звезды гороскопа склоняют к очень резким, решительным шагам без оглядки, и если вы полностью поддадитесь этому порыву, то рискуете наломать дров. Безусловно, сегодняшняя решительность способна помочь во многих вопросах, однако остерегайтесь безапелляционности и старайтесь высказывать меньше претензий окружающим. День очень плох для обсуждений, планирования и тонких политических игр - приготовьтесь к непониманию, столкновениям и спорам. Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ - они будут удаваться на удивление быстро и четко.

Овен

Сегодня Овен то и дело рискует оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самому Овну), а собственная придирчивость. Овну сегодня будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее ему будет смириться с тем, что и его мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.

Телец

Это день, когда Телец рискует ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на его положении в обществе. Поэтому сегодня лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Тельца, проверяя его нервы на прочность. Постарайтесь не принимать все это близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.

Близнецы

Сегодня достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз Близнецов начали сыпаться искры. Особенно если эти замечания будут касаться образа жизни и привычек. Близнецам сегодня легче пережить разгромную критику коллег по поводу их профессиональных качеств, чем невинную шутку о их взаимоотношениях в семье. Да и на замечания близких людей Близнецы тоже могут реагировать чересчур остро. Осторожнее! Эти ссоры могут закончиться трещиной в отношениях.

Рак

Сегодня в голову Рака может прийти немало перспективных идей! И что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Не обязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Раку сегодня лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики.

Лев

Сегодня на первом месте у Льва будут стоять вопросы финансовой независимости. Однако просить в этот день прибавки к зарплате не стоит - это может обернуться разговором на повышенных тонах или даже увольнением. Решать проблемы с деньгами Льву сегодня лучше своими силами. К примеру, вполне можно подумать о кредите или о поиске новой работы. Ну а попросить прибавки уместнее будет в другой день.

Дева

Сегодня девизом Девы будет: "Самозванцев нам не надо, командиром буду я!". Жаль только, что убедить окружающих в справедливости этой формулы будет не так уж легко. Из-за этого сегодняшний день может буквально сыпать искрами. Если Дева не хочет, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, ей лучше заняться своими собственными делами и держать свое мнение при себе.

Весы

Сегодня Весы будут чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более - изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Весов грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще, сегодня Весы лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.

Скорпион

Сегодня главное, что будет заботить Скорпиона, - это поиски справедливости. Не обязательно, что он будет искать справедливость вселенскую. Скорее, Скорпиона будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к нему самому. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?

Стрелец

Сегодня все мысли и планы Стрельца будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем - особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Сегодня Стрельцу стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от него самого!

Козерог

Сегодня Козерог будет четко знать, чего он хочет, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Козерог хочет избежать всевозможных помех и недоразумений, ему не мешало бы поискать обходные пути, вместо того, чтобы ломиться напролом.

Водолей

Сегодня Водолей будет совершенно не настроен мириться с каким-либо вмешательством в свои дела и планы. Любое возражение или попытка надавить на него вызовет в душе Водолея такой сноп искр, что как бы пожарников вызывать не пришлось! Вообще сегодня Водолею противопоказано работать в команде. Лучше уж посвятите день делам, где все зависит только от вас самих.

Рыбы

Сегодня Рыбы почувствуют тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у них активное неприятие. В каждом вопросе Рыбам захочется расставить все точки над "i". Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова.

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