Назвать эту красоту "общагой" - язык не поворачивается. Находится сие общежитие для студентов в Орестаде - новом районе Копенгагена в Дании. Называется - Студенческий городок Тиетген и представляет собой круглое жилое здание с внушительных размеров двором. Здание построили в 2006 году. На семи этажах находятся 360 комнат, занимающих общую площадь в 26 800 кв.м. Круглая форма здания - символ равенства и единства.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

1. Цилиндрическая форма здания пересекается пятью вертикальными линиями, которые визуально и функционально делят здание на секции и являются бесконечными открытыми переходами, по которым можно выйти в центральный двор. (Tietgenkollegiet.dk)

2. Во внутреннем дворе общежития видны жилые помещения, кухни, которые как будто зависли в воздухе. (Tietgenkollegiet.dk)

3. Снаружи общежитие выложено дубом и красной латунью. (Tietgenkollegiet.dk)

4. Окна всех 360 комнат выходят наружу и во внутренний дворик здания. (Tietgenkollegiet.dk)

5. Внутреннее пространство характеризуется гладкими невыкрашенными бетонными стенами с березовой фанерой и полами из магнезита. (Tietgenkollegiet.dk) 6. Сырые, природные материалы одновременно сочетаются и контрастируют с просторным холлом. (Tietgenkollegiet.dk) 7. Кухня играет важную роль в общежитии. Всего в здании 30 просторных кухонь - по одной на каждые 12 комнат. В каждой кухне есть 4 холодильника, 2 плиты и все необходимые приборы для приготовления пищи. В кухнях также есть столовые с красочными стульями. (Tietgenkollegiet.dk) 8. Также есть читальный зал для занятий. (Tietgenkollegiet.dk) 9. В компьютерной комнате есть принтер, сканнер и копировальная машина. (Tietgenkollegiet.dk) 10. Комната с одной спальней занимает площадь в 26-33 кв.м. В здании также есть 30 комнат с двумя спальнями (для парочек и студентов, которым нужно дополнительное пространство) площадью 45 кв.м. Все комнаты имеют похожую планировку, они словно куски пирога - самая широкая стена - крайняя. (Tietgenkollegiet.dk) 11. Практически весь первый этаж здания отведен под общие комнаты, например, прачечная или стоянка для велосипедов. (Tietgenkollegiet.dk) 12. У всех комнат есть часть с большим окном, которое выходит на балкон или веранду. У всех комнат есть собственная ванная и туалет с полами с подогревом, туалетом и душем. (Tietgenkollegiet.dk) 13. Около 60 комнат отданы для иностранных студентов, которые приехали в Копенгаген по программе обмена. (Tietgenkollegiet.dk) 14. У каждого коридора - собственный стиль благодаря разукрашенным стенам. Яркая прачечная тоже уникальная, и ту же цветовую гамму можно наблюдать на стульях, почтовых ящиках и занавесках. (Tietgenkollegiet.dk) 15. В актовом зале есть комната отдыха и большой холл, который можно разделить на две комнаты. (Tietgenkollegiet.dk) 16. Каждая кухня имеет хозяйственную комнату, где можно, например, повесить белье сушиться. (Tietgenkollegiet.dk) 17. У каждой комнаты своя тема и стиль. (Tietgenkollegiet.dk) 18. Спортивный зал для занятий баскетболом, настольным теннисом, а также общие террасы для отдыха. (Tietgenkollegiet.dk) 19. Две музыкальные комнаты (одна с пианино, другая - с барабанной установкой). (Tietgenkollegiet.dk) 20. Для каждого блока выделена также общая комната, где могут собираться все жители блока, да и общежития в целом. (Tietgenkollegiet.dk) 21. Общежитие получило множество наград, в том числе как лучшее здание для студентов. (Tietgenkollegiet.dk) 22. Приятно жить и учиться в таком здании. (Tietgenkollegiet.dk) 23. (Tietgenkollegiet.dk) 24. (Tietgenkollegiet.dk) 25. (Tietgenkollegiet.dk)

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