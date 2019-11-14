Вслед за Apple, выпустившей летом собственную кредитку, компания Google готовится расширить спектр финансовых услуг. Как пишет The Wall Street Journal, скоро поисковик начнет предлагать пользователям из США открыть банковский счет на своей платформе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Проект носит рабочее название Cache и запланирован к запуску на начало следующего года. Помимо Google, в нем участвуют банк Citigroup и кредитный союз Стэнфордского университета. (SFCU). В рамках сотрудничества поисковик предоставит платформу и интерфейс, а его партнеры займутся обслуживанием счетов.

В беседе с WSJ глава платежных сервисов Google Цезарь Сенгупта подчеркнул, что в новом продукте финансовым брендам будет отведена большая роль, чем в других IT-компаниях. В частности, открываемые счета будут маркироваться логотипом банка, а не Google. В случае, например, с Apple Card, кредитку эмитирует инвестбанк Goldman Sachs, однако Apple позиционирует её как собственный продукт.

По словам Сенгупты, пользу от нового проекта извлекут все стороны. Например, банки смогут воспользоваться опытом Google по работе с большими объемами данных и предложить клиентам более выгодные условия и услуги (в том числе программы лояльности).

Доступ к счету можно будет получить через Google Pay. В компании пообещали, что не будут использовать персональные финансовые данные для нацеливания рекламы и продавать их третьим лицам.