https://news.day.az/unusual/1176443.html Диетолог назвала самые безвредные сладости
Диетолог назвала самые безвредные сладости
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредные, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
По ее мнению, чем сложнее состав сладости, тем она вреднее.
Поэтому, меньше всего вреда приносят моносладости - мармелад, пастила, зефир, горький шоколад, варенье, и мед.
"Самые вредные жаренные во фритюре сладости (пончики, чак-чак, хворост), где высокое количество простых сахаров сочетается с трансжирами", - рассказала диетолог.
Также она отнесла к неполезным сладостям дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики, торты с большим количеством крема.
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