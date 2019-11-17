Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредные, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

По ее мнению, чем сложнее состав сладости, тем она вреднее.

Поэтому, меньше всего вреда приносят моносладости - мармелад, пастила, зефир, горький шоколад, варенье, и мед.

"Самые вредные жаренные во фритюре сладости (пончики, чак-чак, хворост), где высокое количество простых сахаров сочетается с трансжирами", - рассказала диетолог.

Также она отнесла к неполезным сладостям дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики, торты с большим количеством крема.