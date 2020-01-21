Продана самая дорогая монета в истории Британии

Монету с изображением отрекшегося от престола короля Эдуарда VIII продали в США британскому коллекционеру за 1 млн фунтов стерлингов, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Получается, что коллекционер заплатил за нее в миллион раз больше, чем монета стоила по номиналу.

Коллекционер рассказал, что очень хотел привести такую ценную монету на родину из Америки и не мог упустить эту возможность.

Интересна история этой монеты. Дело в том, что было выпущено всего шесть таких соверенов, но их так и не пустили в массовую чеканку, потому что король Эдуард VIII отрекся от престола ради женитьбы на разведенной американке Уоллис Симпсон.