https://news.day.az/unusual/1195553.html Продана самая дорогая монета в истории Британии

Продана самая дорогая монета в истории Британии

Это интересно, 21 января 2020 01:03 546

Монету с изображением отрекшегося от престола короля Эдуарда VIII продали в США британскому коллекционеру за 1 млн фунтов стерлингов, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Получается, что коллекционер заплатил за нее в миллион раз больше, чем монета стоила по номиналу.

Коллекционер рассказал, что очень хотел привести такую ценную монету на родину из Америки и не мог упустить эту возможность.

Интересна история этой монеты. Дело в том, что было выпущено всего шесть таких соверенов, но их так и не пустили в массовую чеканку, потому что король Эдуард VIII отрекся от престола ради женитьбы на разведенной американке Уоллис Симпсон.

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