10 привычек, из-за которых вы рискуете подхватить коронавирус и заразить других

Чтобы обезопасить себя от заражения, кране важно соблюдать правила гигиены и отказаться от некоторых привычек. Что именно повышает риск заражения, передает Day.Az со ссылкой на Лайфхакер.

1. Курить

Связь между этой привычкой и риском заболеть предполагается COVID-19, но пока недостаточно изучена. Однако есть данные, которые позволяют сделать прогноз: если вы курите, COVID-19 будет протекать в более острой форме.

Учёные проанализировали более тысячи случаев заражения в разгар эпидемии в Китае. Оказалось, среди тяжёлых больных (тех, кто нуждался в интенсивной терапии или погиб) курильщиком был каждый четвёртый. Среди лёгких - только каждый десятый.

2. Не думать о гигиене

ВОЗ настаивает на необходимости мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком. И даже ставит эту рекомендацию на первое место в списке профилактических мер против COVID‑19.

Причина проста. Коронавирус SARS‑CoV‑2, хоть и передаётся в основном воздушно‑капельным путём, легко оседает на поверхности. И может жить на них до 3-4 дней.

Если вы дотронетесь до заражённого поручня в общественном транспорте, дверной ручки в магазине или кнопки в лифте, вирус мигрирует на ваши ладони и пальцы. А оттуда сможет легко проникнуть в организм через слизистые. Например, когда вы почешете немытой рукой глаз или вытрете нос.

Поэтому старайтесь дезинфицировать руки как можно чаще, особенно когда находитесь вне дома.

3. Касаться лица

Поправить чёлку, пригладить брови, почесать нос, подставить ладонь под щёку. Эти часто неосознанные движения тоже помогают коронавирусу пробраться в организм. Задумавшись и привычно потянувшись к лицу, вы можете задеть грязными руками слизистые. И заразиться.

4. Грызть ногти

В этом случае вы наверняка коснётесь слизистой. А значит, повысите риск заражения. Так что срочно бросайте.

5. Ходить на работу простуженным

Такое наплевательское отношение к здоровью (и своему, и окружающих) может обернуться серьёзными неприятностями.

Если простудились - сидите дома. И внимательно следите за симптомами. Жар, сухой кашель и слабость - это причины позвонить участковому терапевту или на горячую линию по вопросам коронавируса.

6. Постоянно мониторить новости и сидеть в соцсетях

Наш мозг устроен так, что на плохие новости мы реагируем острее всего. Психологи называют эту ошибку мышления эффектом негативного предубеждения.

Проблема в том, что в информации об экономическом кризисе и жертвах коронавируса легко утонуть. Результат - стресс, который становится хроническим. А это прямая дорога к снижению иммунитета. Чем больше вы стрессуете, тем легче всевозможные воспалительные заболевания завоёвывают ваш организм.

7. Не вылезать из смартфона

Беда в том, что на корпусе и экране гаджета с удовольствием селится коронавирус. Побывав на улице и в общественном транспорте, смартфон просто не может остаться чистым.

А вы потом прикладываете его к лицу. Или, тщательно вымыв руки и будучи уверенными в собственной безопасности, запрыгиваете со смартфоном в постель, чтобы посидеть в соцсетях перед сном. Касаетесь грязного экрана пальцами и ими же трёте слипающиеся глаза...

В общем, с привычкой то и дело доставать смартфон на улице пора завязывать. А вот привычку дезинфицировать устройство так же часто, как и руки, напротив, стоит завести.

8. Приближаться к людям вплотную

Объятия и поцелуи при встрече давно стали трендом, но сейчас они стремительно выходят из моды. Как и толпы на кассе или поездки вшестером в тесном лифте.

Основной путь передачи коронавируса - воздушно‑капельный, то есть с мельчайшими капельками слюны и слизи, выделившимися изо рта и носа заболевшего. Поэтому ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии не менее одного метра от кашляющих или чихающих людей.

Лайфхакер, в свою очередь, напоминает, что в некоторых случаях COVID‑19 протекает почти бессимптомно. А значит, переносчиком инфекции может быть любой человек - даже тот, кто не кашляет и выглядит в целом здоровым.

В общем, привыкайте держать дистанцию, даже если речь идёт о близких друзьях. Сейчас это может спасти вам жизнь.

9. Мало спать

Недостаток сна бьёт по иммунитету, как и стресс. Люди, которые не высыпаются, чаще заболевают респираторными вирусными инфекциями, к числу которых относится и COVID‑19. И медленнее выздоравливают.

Поэтому привычка смотреть сериалы до поздней ночи и вообще спать меньше 8 часов - верный способ проиграть в борьбе с коронавирусом.

10. Бродить по магазинам

Тут играют роль сразу два фактора. Первый: чем больше людей вокруг вас, тем выше риск, что кто‑то из них окажется носителем инфекции и сможет передать её вам.

Второй: одежда, обувь, другие товары могут быть теми самыми поверхностями, на которых затаился вирус. Поэтому с привычкой к безудержному шопингу тоже желательно распрощаться. Надеемся, что на время. Если тяжело обойтись без покупок, переходите в онлайн.