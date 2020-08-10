Специалисты предупредили об опасности дезинфицирующих средств для рук

FDA предупреждает потребителей не использовать дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе, содержащие метанол или древесный спирт, который используется в качестве топлива и антифриза и токсичен при попадании в организм через кожу или опасен для жизни при попадании в организм, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Воздействие метанола может вызвать тошноту, рвоту, головную боль, помутнение зрения, постоянную слепоту, судороги, кому, необратимое повреждение нервной системы или смерть.

"Соблюдение правил гигиены рук, которое включает использование дезинфицирующего средства для рук на спиртовой основе, если мыло и вода недоступны, является важным инструментом общественного здравоохранения", - заявил в своем заявлении комиссар FDA Стивен Хан, доктор медицинских наук. - "Тем не менее, потребители также должны внимательно следить за тем, какие дезинфицирующие средства для рук они используют, и для их здоровья и безопасности мы настоятельно призываем потребителей немедленно прекратить использование всех дезинфицирующих средств для рук в списке FDA для опасных дезинфицирующих средств для рук".

