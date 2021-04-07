"Фаберже" создаст яйцо к десятилетию "Игры престолов"

Ювелирная компания "Фаберже" создаст яйцо к десятилетию сериала "Игра престолов". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Hollywood Reporter

Яйцо будет украшено бриллиантами и рубинами. В раскрытом виде оно будет представлять собой "распростершего крылья алого дракона и миниатюрную корону, которую могла бы носить Дейенерис Таргариен, если бы она смогла занять Железный трон".

Ювелирное изделие будет стоить $2,2 млн.

Дизайн яйца разработали ювелир Лийса Таллгрен и художница по костюмам "Игры престолов" Мишель Клэптон. Анонс изделия состоялся в канун католической пасхи, само яйцо будет представлено позже.