https://news.day.az/unusual/1331605.html "Фаберже" создаст яйцо к десятилетию "Игры престолов"
"Фаберже" создаст яйцо к десятилетию "Игры престолов"
Ювелирная компания "Фаберже" создаст яйцо к десятилетию сериала "Игра престолов". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Hollywood Reporter
Яйцо будет украшено бриллиантами и рубинами. В раскрытом виде оно будет представлять собой "распростершего крылья алого дракона и миниатюрную корону, которую могла бы носить Дейенерис Таргариен, если бы она смогла занять Железный трон".
Ювелирное изделие будет стоить $2,2 млн.
Дизайн яйца разработали ювелир Лийса Таллгрен и художница по костюмам "Игры престолов" Мишель Клэптон. Анонс изделия состоялся в канун католической пасхи, само яйцо будет представлено позже.
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