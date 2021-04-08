Цыгане в азербайджанских фильмах и на театральной сцене

Сегодня, 8 апреля, отмечается Международный день цыган. Событие возникло 50 лет назад, 8 апреля 1971 года. В этот день в Лондоне прошел первый Всемирный цыганский конгресс, который собрал представителей из 30 государств. Результатом съезда стало признание этноса единой нетерриториальной нацией. На мероприятии утвердили цыганский флаг и гимн. Международный день цыган - событие не только для самих цыган, но и для почитателей цыганской культуры. Этот народ даровал миру таких выдающихся личностей как актер Чарли Чаплин, танцор Хокан Кортес, кинорежиссер Тони Гатлиф, мать Тереза и другие.

Day.Az со ссылкой на Trend Life представляет интересный материал о цыганах, которые снялись в азербайджанских фильмах и о тех, что воплотили этот образ на театральной сцене.

Еще в 1965 году известным режиссером Шамилем Махмудбековым был снят художественный фильм о цыганах "Чернушка". Это очень трогательный фильм, который повествует о маленькой девочке Туту, родители которой погибли в результате землетрясения, и её подобрали бродячие актёры цыгане. Она становится частью цыганского мира. Происходит так, что Туту начинает служить у Селимбека, с его дочерью и ровесницей Хадиджой они становятся подругами. Однако жена бека была против дружбы её дочери с цыганкой и всячески обижала девочку. Однажды Хадиджу жалит змея, и Туту, прибежав на помощь, высосала яд из ранки. Она спасает жизнь своей подруги, но сама погибает. В этой картине сыграли известные актеры Московского цыганского театра "Ромэн" - заслуженный артист России Олег Хабалов (Юсиф) и Раиса Удовикова (сестра Юсифа -Ясемен). Кстати, Олег Хабалов сыграл в пяти азербайджанских фильмах. Дебютировал в кинематографе в фильме Гасана Сеидбейли "Есть и такой остров" в 1963 году, сыграв главную роль нефтяника Кямрана. В 1966 году снялся в основных ролях - Наджафа в приключенческом фильме Гасана Сеидбейли "Почему ты молчишь?" , и Исмаила в драме Рамиза Аскерова и Антониса Воязоса "Жизнь - хорошая штука, брат", а в 1971 году - Чотая в исторической картине Аждара Ибрагимова "Звезды не гаснут".

Народная артистка России и заслуженная артистка Азербайджана Тамилла Агамирова, уроженка Баку, запомнилась яркими главными ролями в азербайджанских фильмах - Самайа в "Её большое сердце" (1958, Аждар Ибрагимов), Бильгеиз в "Настоящий друг"(1959, Тофиг Тагизаде), Алагёз в "Кёроглу" (1960, Гусейн Сеидзаде), Джузеппа в "Матео Фальконе" (1960, Тофик Тагизаде), Фатма в "Скованные цепью" (1964, Кямиль Рустамбеков) и учительница музыки в "Непокоренный батальон" (1965, Гусейн Сеидзаде), в которых, по свидетельству критиков, "покоряла зрителей красотой, обаянием, высокой культурой, пластикой и музыкальностью". С 1952 года играет в театре "Ромэн". Супруг - художественный руководитель театра, всемирно известный исполнитель цыганских песен и романсов, народный артист СССР Николай Сличенко.

"С особой теплотой и любовью вспоминаю те годы, где, несмотря на все трудности, жили одной большой интернациональной семьей, делились радостями и печалями, приходили друг другу на помощь, где человеческие отношения всегда были главными. Бесконечно благодарна Баку - городу моего детства и юности, где все было прекрасно. Это моя родина, которая связана с именем моих родителей, они похоронены в Баку. Я знаю, что на могиле моего отца всегда живые цветы. Баку святой для меня город!", - сказала в интервью Trend Life Тамилла Агамирова.

Роль цыганки Кармен из оперы Жоржа Бизе для народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой является ее визитной карточкой, с которой выступала на сценах мира. Актрису даже называют "Кармен азербайджанской сцены"

"Всякий раз, выходя на сцену в образе Кармен, я чувствую себя самым счастливым человеком", это настоящий праздник. Я никогда не устану от этого образа, все время нахожу что-то новое в нем", - говорит актриса.

В опере "Алеко" Сергея Рахманинова, поставленного в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, актеры ярко воплотили образы цыган - заслуженные артистка Илаха Эфендиева (Земфира), заслуженный артист Турал Агасиев (молодой цыган), народный артист Акрам Поладов (отец Земфиры), заслуженная артистка Сабина Вахабзаде (старая цыганка), которая также исполнила партию цыганки Азучены в опере Джузеппе Верди "Трубадур".

Заслуженная актриса Азербайджана Сабина Асадова воплотила три образа цыганок в спектаклях - Азучена ("Трубадур" Джузеппе Верди), Мерседес ("Кармен" Жоржа Бизе) и Гараджа гыз ("Ашыг Гариб" Зульфугара Гаджибекова).

"Однажды, в 90-х годах, меня совсем еще юную, чуть не забрал цыганский табор. Это было в Кременчуге, бабушка и тетя зашли в магазин, а я осталась на улице. В этот момент мимо проходил цыганский табор, увидев меня, чернявую девчушку, остановились и стали задавать вопросы - они приняли меня за свою, подумали, что отстала от какого то табора (смеется). Хорошо, что бабушка и тетя вовремя вышли из магазина (смеется)", - рассказал интересную историю Trend Life актриса.

Завершаем материал песней "Цыганская душа" на музыку Ильхамы Масиевой, которую народу ромалы посвятил заслуженный артист Азербайджана Заур Амирасланов.