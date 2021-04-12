Названа самая высокооплачиваемая удаленная работа

Самой высокооплачиваемой работой на удаленке в апреле стала вакансия разработчика мобильных приложений. Как передает Day.Az, об этом говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".

Специалисту с трехлетним опытом работы в этой сфере могут платить до 350 тысяч рублей в месяц. За эти деньги он должен либо дорабатывать существующие продукты, либо разрабатывать новые. Ему готовы предложить технику, программное обеспечение, оплатить книги и курсы. Кроме того, есть вариант работы в офисе на кипрее.

Следом идет вакансия team lead в сфере автобизнеса (250 тысяч рублей). На ней предстоит повышать бизнес-метрики, улучшать пользовательский опыт и запускать новые высоконагруженные сервисы.

Затем платить 180 тысяч готовы React Native разработчику, 150 тысяч - технологу рекламного производства с опытом работы от одного года, а до 130 тысяч - бизнес-аналитику без опыта работы, причем с обучением за счет компании. 100 тысяч рублей предлагают и инженеру-конструктору металлоконструкций, но эта работа предполагает выезды на объекты.