Ученые нашли средство нейтрализации COVID-19

Коронавирусная инфекция почти не выживает в хлорированной воде. К таким выводам пришли английские вирусологи из Имперского колледжа, объяснив, что хлорированная вода в бассейне способна убить вирус за 30 секунд, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Исследование на эту тему было опубликовано Daily Express 14 апреля. По сведениям ученых, люди спокойно могут посещать бассейны, не боясь заразиться во время плавания коронавирусом, так как хлор является активным дезинфицирующим средством, которое способно убить многие вирусы, в том числе и COVID.

"Было выявлено, что вирус COVID-19 чувствителен к данному химическому веществу и методы очистки воды в бассейне, которые включают в себя также фильтрацию и дезинфекцию, инактивируют данный патоген", - объясняет профессор Венди Барклай.

Уточняется, что вирус снижается более чем в 1000 раз за 30 секунд при условии концентрации 1,5 мг на литр свободного хлора с pH от 7 до 7,2.

"Это доказывает, что бассейны с хлорированной водой с правильным уходом и фильтрацией воды являются безопасными для пользования даже во время пандемии коронавируса", - добавила профессор.