Самое древнее захоронение человека обнаружили в пещере Кении

Археологи отыскали в одной из африканских стран самое старейшее захоронение человеческих останков. Речь идет о могиле трехлетнего ребенка, которого похоронили в пещере в Кении.

Уникальную находку сделали еще в 2013 году, а полностью извлечь кости получилось спустя четыре года. Сейчас ученые установили, что останкам почти 78 тысяч лет, передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Определить пол ребенка им не удалось. При извлечении останков ученые проявили осторожность, так как кости были слишком хрупкими.

Специалисты решили вытащить их вместе с грунтом, чтобы доставить в таком виде в лабораторию для тщательного изучения.