Илон Маск впервые запустит марсианскую ракету Starship на орбиту вокруг Земли

Компания SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США, запросив у американского регулятора разрешение на первый орбитальный полет Starship, который компания Илона Маска рассчитывает провести уже в июне. Документ позволяет узнать, как именно будут проходить испытания.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после сертификации Crew Dragon для регулярных полетов с астронавтами главным приоритетом SpaceX, наряду с проектом спутникового интернета Starlink, стала разработка Starship и Super Heavy. Это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля.

Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн или пассажиров в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите.

SpaceX планирует в ближайшие годы начать запускать на этой ракете пилотируемые миссии для создания обитаемых баз на Марсе и Луне. Кроме того, у Starship будет лунная версия, которая будет обеспечивать первую высадку человека на Луну в XXI веке.