Жест Роналду стоил Coca-Cola 4 миллиарда долларов

Действия капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем группового этапа Евро-2020 против Венгрии отрицательно сказались на финансовом положении компании Coca-Cola, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Перед общением с журналистами Роналду отодвинул поставленные перед ним две бутылки с газировкой, оставив перед собой лишь бутылку воды.

"Вот что надо пить", - отметил португалец.

Стоимость акций компании, спонсирующей Евро-2020, на бирже упала на 1,6 процента. Coca-Cola подешевела с 242 миллиардов долларов до 238, а общие убытки составили 4 миллиарда.