Новый рекорд: самый сильный человек России поднял вертолет

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин поставил новый рекорд - поднял вертолет с платформой, общий вес которых составил 1476 килограммов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает "Говорит Москва" в своем Telegram-канале.

По данным радиостанции, данное достижение также является мировым рекордом, но он пока не зарегистрирован.

47-летний спортсмен несколько месяцев готовился к подъему вертолета. По данным СМИ, аналогов трюка в мире нет. Сам Эльбрус рассказал, что таким образом поддержал олимпийскую сборную России.

Эльбрус Нигматуллин - почетный президент Федерации силового экстрима России, неоднократный обладатель титула "Самый сильный человек России".