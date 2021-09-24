https://news.day.az/unusual/1383259.html Ученый показал, как выглядит подводная оптическая кабельная сеть Земли - ВИДЕО
Ученый показал, как выглядит подводная оптическая кабельная сеть Земли - ВИДЕО
Ученый из области данных Тайлер Морган-Уолл создал трехмерную модель Земли, на которой показаны подводные оптические кабели, формирующие коммуникационную сеть вокруг планеты, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.
Автор также опубликовал исходный код, который можно взять за основу модификаций его работы.
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