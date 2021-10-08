Малоизвестные эскизы Ван Гога показали в Амстердаме

Более 50 рисунков и писем Винсента Ван Гога представлены публике в музее художника в Амстердаме. Об этом в пятницу сообщила газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эскизы относятся к задуманной, но впоследствии не реализованной Ван Гогом переработке картины "Едоки картофеля", оригинальная версия которой была написана в 1885 году. На полотне изображена сцена ужина крестьянской семьи. Незадолго до смерти художник решил вернуться к мотивам картины и создал множество набросков, которые, вероятно, не были ранее представлены широкой аудитории.

"В 1890 году Ван Гог находится [на лечении] в Сен-Реми [в то время там находилась лечебница для душевнобольных], он мучительно жаждет [уехать] на север - ведь он не был дома пять лет. [Художник] возвращается [к образам] "Едоков картофеля" и создает зарисовки интерьеров и фигур за обеденным столом. Согласно нашим [архивным] записям, некоторые из этих эскизов настолько давно не выставлялись, что, вполне вероятно, их вообще никогда не показывали на публике", - отметила куратор выставки Брегье Герритсе.

Сам Ван Гог называл "Едоков картофеля" в числе своих самых значительных работ. Однако непосредственно после создания картину подвергли жесткой критике. Арт-сообщество того времени посчитало технику исполнения недостаточно совершенной. При жизни художника полотно признания так и не получило. Сегодня картина считается одним из шедевров автора.

"Я считаю правильным, что Ван Гог отстаивал свою работу, - продолжила Герритсе. - Он писал, что в ней заключена часть настоящей жизни, что ошибки в технике исполнения присутствуют, но техническое совершенство - это не то, к чему он стремился, гораздо важнее впечатление о крестьянской жизни, которое картина передает, и которое, по уверению [мастера], оправдает его перед публикой".

Винсент Ван Гог (1853-1890) - художник-постимпрессионист, чьи работы оказали огромное влияние на живопись XX века. Среди его наиболее известных полотен - "Подсолнухи", "Звездная ночь", "Едоки картофеля". Одна из картин мастера - "Мост в Тренктае" - была продана 13 мая за 39,2 млн долларов на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Выставка "Едоки картофеля. Ошибка или шедевр?" продлится в музее художника в Амстердаме до 13 февраля 2022 года.