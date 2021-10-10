Астронавт сделал удивительную фотографию на борту МКС

Астронавт ЕКА Томас Песке сделал удивительную фотографию на борту Международной космической станции (МКС).

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, с орбиты он показывает ночную Европу - черно-желтое море огней с удивительной деталью: таинственным голубым свечением.