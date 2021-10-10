https://news.day.az/unusual/1390002.html Астронавт сделал удивительную фотографию на борту МКС
Астронавт сделал удивительную фотографию на борту МКС
Астронавт ЕКА Томас Песке сделал удивительную фотографию на борту Международной космической станции (МКС).
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, с орбиты он показывает ночную Европу - черно-желтое море огней с удивительной деталью: таинственным голубым свечением.
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