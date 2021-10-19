В магазинах Zara появилась копия самой модной обуви прошлого лета

Испанский масс-маркетовый производитель Zara включил в свой ассортимент модель обуви, которую стилисты избрали самой модной летом прошлого года. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Sun.

Таким образом, в октябре 2021 года в магазинах бренда появились резиновые тапки с дырами - копия сабо американской фирмы Crocs. На официальном сайте Zara "кроксы" представлены в бежевом и сером цветах и оформлены съемной стелькой из искусственного меха. Стоимость одной пары составляет 17,99 фунта стерлингов.

Новинка Zara вызвала восхищение пользователей социальной сети TikTok - среди них она получила название "роскошные кроксы". Например, видео в аккаунте piperlwright, на котором девушка со всех сторон демонстрирует свою покупку, собрало около 200 тысяч просмотров и 12 тысяч лайков.

К выводу о том, что обувь Crocs станет самой модной моделью лета 2021 года эксперты моды издания Independent пришли в мае. Поводом послужила Instagram-публикация рэперши Ники Минаж, которая опубликовала фотографию, где она запечатлена в ярко-розовых сабо со сверкающими декоративными значками. Пост стал вирусным и, по данным платформы The Sole Supplier, в тот же день продажи компании увеличились на 4,9 тысячи процентов по сравнению с предыдущим.

Американская компания Crocs была основана для производства и распространения поролоновых сабо. Обувь изначально была разработана для катания на лодках, в дальнейшем она стала пользоваться популярностью у медицинских работников. Первая модель The Beach была представлена ​​в 2000-х годах во Флориде. C тех пор было продано свыше 300 миллионов пар обуви.