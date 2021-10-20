Американские ученые составили карту всех рек на Титане

Группа американских ученых, возглавляемая Джулией Миллер из Корнеллского университета, составила полную карту рек и притоков спутника Сатурна Титана и по форме их изгибов получила информацию о глубине, геологии и структуре отложений. Получение всех этих данных поможет успешному проведению в ближайшие несколько лет миссии NASA к Титану под названием Dragonfly, которая, в частности, должна ответить на вопрос о том, способен ли этот спутник поддерживать жизнь. Соответствующая статья опубликована в Planetary Science Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Титан - второй по величине спутник в Солнечной системе. По своим размерам и массе он уступает только крупнейшему спутнику Юпитера Ганимеду. Кроме Земли, лишь на Титане в настоящее время есть реки и озера, чему способствует его плотная атмосфера. Правда, в отличие от Земли, по Титану течет не вода, а жидкие метан и этан. Исследователи сравнивали очертания рек и притоков Титана с радиолокационными изображениями рек на Земле, включая такие места, как американская Аляска, канадский Квебек и регион Пилбара, расположенный в Западной Австралии. Основой для картирования рек на Титане послужили радиолокационные изображения спутника, переданные автоматической станцией NASA Cassini до того, как ее намеренно направили вглубь Сатурна в сентябре 2017 года.

Подобно воде на Земле, жидкий метан и этан, заполняющие озера, реки и ручьи на Титана, образуют изгибы и ветвления, что позволяет получать информацию о системе наносов, отложений и лежащей в основе всего этого геологии спутника Сатурна. Как уверяют авторы нового исследования, очертания конкретной реки позволяют не только судить о типе материалов, которые движутся по ее руслу, но и оценить крутизну берегов, глубину самой реки, а также до какой-то степени восстанавливать геологическую историю того или иного региона Титана.