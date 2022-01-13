В Норвегии археологи нашли древние рунические надписи

В Норвегии обнаружили средневековые предметы с руническими надписями. Об этом сообщается в пресс-релизе Норвежского института исследований культурного наследия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сольвейг Торкильдсен и ее коллеги во время раскопок в Осло обнаружили два предмета: кость с древнескандинавской надписью и руническую палочку с латинским и скандинавским текстом. Руническая кость стала первой подобной находкой за последние 30 лет в Осло.

Ее обнаружили в конце рабочего дня, когда Торкильдсен увидела большой кусок кости, лежащий в земле. Когда ученые перевернули ее, то обнаружили, что на ней начертано 14 рун. "Мое сердце колотилось, - говорит археолог. - Найти руны шло первым номером в моем списке желаний, когда я бралась за эти раскопки". Несколькими днями позже ее коллега обнаружил смытую в траншею палочку, которая также оказалась исписана рунами.

Находки помогут исследователям узнать больше о средневековых жителях Осло. Точную их датировку еще только предстоит провести в лаборатории, но исходя из облика рун, археологи считают, что они были созданы в период между 1100 и 1350 годами нашей эры.

Предварительный анализ показывает, что одна из надписей на деревянной палочке читается как manus Domine, что вероятнее всего, является частью молитвы, которая в каноническом русском переводе звучит как "В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой".

Средневековые скандинавы часто записывали простые молитвы именно рунами.