Слепой пенсионер исполняет рок-хиты на гитаре

Новое звучание легендарным рок-хитам дал обычный житель Новосибирска. Слепой пенсионер виртуозно играет на электрогитаре Metallica, Nirvana, RHCP и других, а потом публикует видео в соцсетях, где у него уже тысячи фанатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сейчас видео его группы набирают всего по 40 тысяч просмотров, но Алексей надеется, что уже совсем скоро они станут популярнее, и он будет давать концерты гораздо чаще.

Алексей - гитарист-самоучка, вместе с другими музыкантами он основал группу "Струны и мед". Иногда они бесплатно выступают в детских домах и ДК Новосибирска - за это им дают площадку для репетиций.

Несмотря на то, что ролики с музыкантом в "Тиктоке" собирают от 40 тысяч просмотров, Алексей живет скромно - в комнате в Краснообске на пенсию по инвалидности. Выступлений у "Струн и меда" совсем немного - группа надеется, что в скором времени их начнут звать на концерты почаще.