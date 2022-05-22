Врач рассказала о тренировках после перенесенного COVID-19

Терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК "Медскан" Мария Лисина заявила, что физические нагрузки на свежем воздухе являются важнейшим компонентом реабилитации после перенесенного коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, переболевшим коронавирусом лучше всего отдать предпочтение пешей ходьбе в индивидуальном темпе с эпизодами кратковременного его увеличения.

"Важно сформировать правильный паттерн дыхания во время физической нагрузки: длинный, постепенный глубокий вдох и длинный равномерный выдох", - уточнила Лисина.

Терапевт добавила, что людям с патологией опорно-двигательного аппарата стоит уделить особое внимание комфортной обуви с желательным исключением прыжковой нагрузки. Также врач посоветовала людям с заболеваниями позвоночника избегать силовых нагрузок с поднятиями тяжестей.