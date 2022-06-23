Британия объявила ЧП из-за следов полиомиелита в канализации Лондона

Санитарные власти Великобритании объявили ЧП национального масштаба из-за следов вируса полиомиелита, которые обнаружили в канализации Лондона. Об этом говорится в распространенном заявлении Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UK HSA), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что во время тестирования образцов на заводе по очистке сточных вод на востоке Лондона специалисты нашли следы второго серотипа дикого полиовируса (PV2).

Предприятие, как уточняется, обслуживает районы города, в которых проживает почти четыре миллиона человек.

В издании Express обратили внимание на то, что вирус полиомиелита ликвидировали в стране в 2003 году, однако с того времени в образцах сточных вод несколько раз обнаруживали его следы. Указывается, что концентрация, в которой вирус был выявлен, является "вакциноподобной". Чаще всего такие частицы полиовируса попадают в воду от фекалий людей, которые получили живую оральную вакцину против полиомиелита.

По словам консультанта-эпидемиолога UK HSA Ванессы Салибы, риск для населения сейчас "чрезвычайно низок". При этом она предупредила, что вирус может распространяться в сообществах, где много не получивших вакцину людей.

В последний раз полиовирус выявляли в Великобритании в 1983 году. С широким внедрением вакцин число случаев заболевания диким полиовирусом в мире сократилось на 99 процентов.

Напомним, что полиомиелит представляет собой опасное для жизни вирусное заболевание, которое вызывает полиовирус. В некоторых случаях болезнь может привести к инфицированию спинного мозга человека и параличу.