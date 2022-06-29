Эти напитки опасно пить в жару

В жару нужно отказаться от сладких напитков, например, от газировки, соков и кофе с сиропом. Если пренебречь этой рекомендацией, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Об этом "Москве 24" сообщила диетолог Маргарита Королева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, пить газировку или сок во время жары бесполезно. Из-за сахара, содержащегося в напитках, человеку снова захочется пить. Ни газировка, ни соки не утоляют жажду, подчеркнула диетолог.

По ее словам, сладкий кофе в жару, даже холодный, может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Кофеин оказывает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это приведет к повышению артериального давления и нарушению ритма сердца.

"Кофе обезвоживает организм, особенно при добавлении сахара. И организм потребует еще большее количество жидкости", - отметила диетолог.

Помимо кофе, соков и газировки лучше ограничить себя в алкоголе во время жары. По словам специалиста, спиртные напитки приведут к повышению давления и ухудшению работы сердечно-сосудистой системы.