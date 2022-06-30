Дерматологи опровергли самые популярные мифы о запахе тела

Дерматологи доктор Мишель Анри и доктор Дхавал Банусали рассказали изданию Business Insider о самых распространенных мифах, касающихся запаха тела и пота человека, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во-первых, специалисты указали, что, вопреки крайне распространенному мнению, пот на самом деле сам по себе не пахнет. Запах пота - это выделения бактерий, обитающих в коже, питающихся потом, и являющихся естественной частью микрофлоры человека.

Еще одним важным мифом является то, что пот - отличный способ детокса.

"Это - огромный миф. Наш организм обычно находится в состоянии равновесия, и 99% времени он избавляется от токсинов с помощью печени и почек", - рассказала доктор Анри.

Среди других мифов, которые опровергли ученые, были наличие вреда от антиперспирантов, а также то, что дезодоранты останавливают потоотделение.