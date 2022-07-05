В Дрездене создали оперу в соавторстве с искусственным интеллектом

Театр Semperoper Dresden 3 сентября покажет мультимедийную оперу "В погоне за водопадами", которая создавалась режиссером Свеном Серен Бейером и искусственным интеллектом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, основную часть партитуры написал композитор Ангус Ли, а берлинская студия Sonic Experiences kling klang klong дополнила сочинение сценой от нейросети.

Сюжет постановки основан на истории девушки, оказавшейся в виртуальном мире, где она встречает своих цифровых близнецов. Роль главной героини исполнит певица Эйр Индерхауг. Искусственный интеллект также "споет" одну из партий.

Помимо этого, зрителей ждет настоящий водопад на сцене и 8-метровая скульптура из светодиодных панелей, которая будет воплощать искусственный интеллект. После премьерных показов на сцене театра в Дрездене, оперу представят на фестивале искусств New Vision в Гонконге в ноябре 2022 года.