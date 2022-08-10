Как приготовить домашнее мороженое

Фуд-блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram рецептом домашнего мороженого.

Пломбир. Самое популярное и самое калорийное! Состав: цельное молоко, сахар, сливки и куриные яйца.

Молочное. Это мороженое получают путем взбивания и замораживания молока, сахара и различных наполнителей (фруктово-ягодные, орехи, шоколад, сироп).

Сливочное. Производится на основе сливок с жирностью не менее 8 - 10 %. Жирность у сливочного мороженого намного меньше, чем у пломбира. Добросовестные производители вместо сахара подслащивают мороженое сгущеным молоком.

Замороженный йогурт. В его основе лезит обезжиренное молоко, йогуртовые культуры и мин количество сахара. Замороженный йогурт относится к числу низкокалорийных десертов.

Шербет - микс сорбета и пломбира. В состав шербета входит молоко или сливки, натуральный фруктовый сок или ягодное пюре. А его уникальность состоит еще и в том, что это единственный вид мороженого, в который могут добавлять алкоголь как часть десерта.

Сорбет - самый здоровый и диетический вид мороженого. Он состоит исключительно из фруктового или ягодного пюре.

Фруктовый лед - замороженный сок или фруктовый напиток.