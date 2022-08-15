В Саудовской Аравии появится горизонтальный небоскрёб

Зеркальный город-небоскреб, который станет самым крупным и длинным сооружением в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail, небоскрёб назвали Mirror Line.

Наследный принц Мухаммед ибн Салман считает, что новый город станет таким же культовым проектом, как египетские пирамиды. Он будет состоять из двух частей высотой 488 м. Mirror Line войдёт в топ-15 самых высоких зданий мира. Строительство небоскреба займёт 50 лет, хотя принц хочет завершить проект к 2030 году.

Две части небоскрёба будут проходить через пустыню, побережье и горы параллельно друг другу. Mirror Line будет иметь отдельную подземную линию высокоскоростного поезда, стадион на высоте 304 м и пристань для кораблей.

Отметим, что в свою очередь эксперты в экологическом планировании не одобряют идею наследного принца, считая, что длина и зеркальное остекление Mirror Line могут повлиять на миграцию животных и перелётных птиц.