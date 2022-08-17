Из террариума Ленинградского зоопарка похитили редкую рептилию - ВИДЕО
Из террариума Ленинградского зоопарка посетитель похитил ящерицу рода акантозавр. Пропажу пресмыкающегося заметили сотрудники зоосада во время обхода, сообщили в беседе с "Интерфаксом" представители учреждения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Сразу же посмотрели камеры наблюдения. Оказалось, что один из посетителей взял рептилию и положил ее в сумку своей спутницы", - отметил собеседник агентства.
После кражи ящерицы зоопарк обратился в полицию с заявлением о краже.
"Мы очень переживаем, надеемся на ее скорое возвращение. По данному факту проводим служебную проверку", - добавил представитель зоопарка.
Ящерицы рода акантозавры обитают в Юго-Восточной Азии. Животные отличаются красивым окрасом, поэтому их часто содержат в неволе.
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