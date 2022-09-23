Бывшая конюшня Елизаветы II выставлена на продажу

Бывший футболист сборной Англии Мик Ченнон решил продать конюшню, которую приобрел у Елизаветы II в 1999 году. Об этом пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поместье площадью 25 га выставлено на продажу за £7 млн. В нем есть главный дом с шестью спальнями, два коттеджа и 13 бунгало. Для лошадей сделано 35 стойл, крытый манеж, открытая левада и поле для выгула. Конюшня в Беркшире принадлежала бывшему монарху с 1982 по 1999 год.

В объявлении о продаже сказано: "Знаменитый конный двор ранее принадлежал королевской семье, в его центре находится очаровательный, безупречно чистый загородный дом с конюшней, коттеджами и офисными помещениями на 62,72 акрах земли".

Также продавец отметил, что планировал сделать реновацию конюшни, а также построить несколько амбаров.