Назван помогающий похудеть овощ

Кабачки подходят людям, желающим похудеть, так как их калорийность очень низкая, заявил врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире телепрограммы "О самом главном" на канале "Россия1" (доступна на платформе "Смотрим"), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гость передачи врач-диетолог Михаил Гинзбург подтвердил слова коллеги. "В 100 граммах кабачка содержится 25 калорий. Это действительно очень сытный продукт, которым можно наесться. Чем больше мы включаем кабачки в питание, тем ниже будет общая калорийность питания", - уточнил диетолог, добавив, что благодаря пищевым волокнам в составе кабачка всасывание сахаров, молекул жирных кислот происходит медленнее и человек дольше чувствует себя сытым.