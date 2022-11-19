Астролог рассказала как правильно завязывать красные нити
Астролог Марьям поделилась для своих подписчиков на своей странице в Instagram семью мифами о красных нитях.
"Миф номер РАЗ - израильские нити надо скупать
Нет, это не так! Настоящие нити из Израиля, а я там была и знаю, что говорю, НЕ продаются!
Их можно только ДАРИТЬ. Вас просто разводят, говоря, что "святые" нити стоят 3 маната.
Освещенные нити со Стены Плача НИКОГДА не продаются, их раздают. Они на самом деле мощно работают.
Миф номер ДВА - надо купить "уже готово завязанные"
***Нет, это не так. Чтобы нить работала, ее надо САМОЙ завязать.
Можно купить моток шерстяных ниток красных и самим порезать их на нужные размеры.
Миф номер ТРИ - завязывать можно на сколько хочешь узлов
Нет, не правда.
Завязываем всегда ТОЛЬКО на 7 (!) узлов. И проговариваем ТО, что ЖЕЛАЕМ себе.
Пример: я полностью здорова.....
Миф номер ЧЕТЫРЕ - на красной нити нельзя ничего носить
Не правда, можно.
Можно камни, но только те, что полезны вам.
Миф номер ПЯТЬ - купила и сразу надела
Нет, так нельзя делать.
Кладете на сутки в соль (обычную!) в пиалу. Она должна очистится от энергии других людей. Потом промываете под проточной водой, сушите.
Миф номер ШЕСТЬ - лучше если мама/сестра/подруга завяжет мне ее
Не советую. Лучше ВЫ САМИ себе ее завяжите. Да, всем вам желают добра, но у каждого человека свое понимание "добра для вас". Поэтому мой совет- "сама себе хозяин".
Миф номер СЕМЬ - ужас она порвалась
Без паники. Она порвалась - значит отработала, и увела от вас "не хорошее". Выбрасываем ее или в унитаз, или сразу выносим в мусорный ящик.
Выбираем хороший день, и снова завязываем. Нельзя завязывать в любой день, необходимо выбирать хороший для этого "действия".
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И совет напоследок, я ношу КРАСНЫЕ НИТИ и на обеих ногах и руках, ноги обязательно "перевязывайте" красными нитями, энергии идущие к стопам не менее сильные, чем поступающие к вами рукам", - говорится в публикации.
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