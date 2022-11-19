Астролог рассказала как правильно завязывать красные нити

Астролог Марьям поделилась для своих подписчиков на своей странице в Instagram семью мифами о красных нитях.

"Миф номер РАЗ - израильские нити надо скупать

Нет, это не так! Настоящие нити из Израиля, а я там была и знаю, что говорю, НЕ продаются!

Их можно только ДАРИТЬ. Вас просто разводят, говоря, что "святые" нити стоят 3 маната.

Освещенные нити со Стены Плача НИКОГДА не продаются, их раздают. Они на самом деле мощно работают.

Миф номер ДВА - надо купить "уже готово завязанные"

***Нет, это не так. Чтобы нить работала, ее надо САМОЙ завязать.

Можно купить моток шерстяных ниток красных и самим порезать их на нужные размеры.

Миф номер ТРИ - завязывать можно на сколько хочешь узлов

Нет, не правда.

Завязываем всегда ТОЛЬКО на 7 (!) узлов. И проговариваем ТО, что ЖЕЛАЕМ себе.

Пример: я полностью здорова.....

Миф номер ЧЕТЫРЕ - на красной нити нельзя ничего носить

Не правда, можно.

Можно камни, но только те, что полезны вам.

Миф номер ПЯТЬ - купила и сразу надела

Нет, так нельзя делать.

Кладете на сутки в соль (обычную!) в пиалу. Она должна очистится от энергии других людей. Потом промываете под проточной водой, сушите.

Миф номер ШЕСТЬ - лучше если мама/сестра/подруга завяжет мне ее

Не советую. Лучше ВЫ САМИ себе ее завяжите. Да, всем вам желают добра, но у каждого человека свое понимание "добра для вас". Поэтому мой совет- "сама себе хозяин".

Миф номер СЕМЬ - ужас она порвалась

Без паники. Она порвалась - значит отработала, и увела от вас "не хорошее". Выбрасываем ее или в унитаз, или сразу выносим в мусорный ящик.

Выбираем хороший день, и снова завязываем. Нельзя завязывать в любой день, необходимо выбирать хороший для этого "действия".

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И совет напоследок, я ношу КРАСНЫЕ НИТИ и на обеих ногах и руках, ноги обязательно "перевязывайте" красными нитями, энергии идущие к стопам не менее сильные, чем поступающие к вами рукам", - говорится в публикации.