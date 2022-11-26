В ОАЭ научились делать воду из воздуха

В Объединенных Арабских Эмиратах осадки выпадают всего несколько дней в году, но местные ученые активно используют технику засева облаков, чтобы увеличить частоту и объем дождя.

Как передает Day.Az, об этом пишет Euronews.

Самолеты доставляют в облака реагенты (например, гигроскопичные наночастицы солей). Они притягивают капли воды внутри облака и, соединяясь, делают их более крупными. В результате, капли падают на землю под тяжестью своего веса. Синоптик Ахмад аль Камали говорит о важности тщательной организации засева. "Очень важно правильно рассчитать время, пилоты должны быть в месте расположения облака до того, как оно достигнет стадии зрелости", - поясняет он. - "Пилотам нужно добраться до облаков вертикального развития, тогда засев пройдет успешно".

Суфиан Фарра, метеоролог и эксперт по засеву облаков, приводит следующие цифры. "Операции по усилению осадков, и вмешательство в облака через засев реагентами позволяют увеличить количество дождей на 10 - 15 процентов. При благоприятных условиях показатель может достичь и 25 процентов. Кто-то может подумать, что такой показатель недостаточно высок. И будет неправ. Учтем, что каждый кубический километр вмещает около 500 тонн воды. За час работы с засевом облаков в ОАЭ мы можем вывести из облаков до 100 тысяч кубометров воды".