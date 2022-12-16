Крупнейшее в истории наблюдений землетрясение на Марсе

В американском журнале геонауки вышла научная статья о крупнейшем землетрясении на Марсе. Оно произошло 4 мая. Согласно анализу исследователей, толчки по крайней мере в пять раз были мощнее прошлого самого значимого сейсмособытия, говорится в материале на портале Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это, безусловно, было величайшее землетрясение, которое мы видели", - указал ведущий автор работы и планетолог из Института физических исследований мира в Париже Таичи Кавамура.

Землетрясение было зафиксировано сейсмометром на борту InSight Mars Lander NASA. Оно длилось "много часов".

Сообщается, что сейсмология на Марсе может дать ученым лучшее представление о том, что лежит под поверхностью планеты. Речь в том числе идет о поисках воды. Также это может дать понимание, как структурированы кора и глубинные недра планеты.

На Марсе, как и на Земле, считается, что большинство землетрясений происходят из-за движения разломов.

Предыдущее самое мощное землетрясение было зарегистрировано в августе 2021 года. Оно имело магнитуду около 4,2 балла, майское же землетрясение достигло магнитуды 4,7 балла.