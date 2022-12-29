Океанологи рассказали о массовой гибели кораллов у Таиланда

Болезнь желтой полосы продолжает уничтожать кораллы у восточных берегов Таиланда. Об этом сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Болезнь желтой полосы, названная так из-за цвета, в который она окрашивает кораллы, была впервые обнаружена несколько десятилетий назад и значительно повредила рифы в Карибском море. От нее не существует никакого известного лечения, и она почти всегда приводит к гибели рифа. Однако у берегов Таиланда ее обнаружили лишь в 2021 году у туристического города Паттайя. К настоящему моменту болезнь уже поразила кораллы на площади 240 гектар.

"Я никогда раньше не видела ничего подобного, - сказала Лалита Путчим из Департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда. - Мы видим это, куда бы ни направлялись, и ожидаем, что дальше будет хуже". Ученые считают, что чрезмерный вылов рыбы, загрязнение и повышение температуры воды из-за изменения климата могут сделать рифы более уязвимыми для болезни желтой полосы. Воздействие болезни невозможно обратить вспять, в отличие от последствий обесцвечивания кораллов. "Когда коралл заражается этой болезнью, он просто умирает", - пояснила Лалита.

Она добавила, что потеря кораллов может иметь разрушительные последствия для экосистемы - риф похож на лес, который служит средой обитания для множества видов, и его смерть может в конечном итоге повлиять и на людей. Тайские ученые еще надеются, что им удастся разгадать причину заболевания и предотвратить его распространение. Власти используют социальные сети для отслеживания сообщений о зараженных рифах, а также просят общественность сообщать о любых замеченных пораженных кораллах.

Также встревожены представители туристического бизнеса. Коралловые рифы привлекают любителей природы со всего мира, и, если они умрут, поток туристов значительно сократится.