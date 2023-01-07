Рисунки пещерных людей оказались первым лунным календарем

Ученые Университетского колледжа Лондона и Даремского университета изучили отметки в пещерах, сделанные древними людьми эпохи позднего палеолита 37-42 тысячи лет назад. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Cambridge Archaeological Journal, пещерные рисунки представляют собой протописьменность и первый пример использования лунного календаря, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали базу изображений наскальных рисунков и пришли к выводу, что часто встречающиеся вместе с изображениями животных прямые линии и точки обозначают собой месяцы и образуют фенологический календарь, отображающий годичные сезонные изменения, начиная с весны. В основе этого календаря лежит период смен фаз Луны, то есть лунные (синодические) месяцы.

Ученые также показали, что символ Y, который является одним из наиболее часто встречающихся знаков в палеолитическом нефигуративном (абстрактном) искусстве, означает "рождение". В лунном календаре Y обозначает начало сезонов размножения различных животных, являющихся потенциальной добычей для охотников.

По словам авторов, результаты научной работы впервые позволяют прочитать первые известные образцы письменности в истории Homo sapiens.