На астероиде Рюгу нашли новые следы РНК

Международная команда ученых, возглавляемая сотрудниками Университета Хоккайдо, нашла на астероиде Рюгу новые составляющие РНК (рибонуклеиновой кислоты) - одной из основных молекул всех живых организмов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Получить образцы грунта удалось благодаря аппарату "Хаябуса-2" Японского космического агентства. Проведя анализ уже на Земле специалисты выделили вещество урацил и никотиновую кислоту, также известную как витамин В3, или ниацин, а также следы других азотсодержащих органических соединений. Для этого частицы астероида замочили в горячей воде, а затем провели хроматографию жидкости и масс-спектрометрию высокого разрешения.