Ученые расширяют представление о сверхмассивной черной дыре в галактике M87

Ученые впервые получили более подробное изображение сверхмассивной черной дыры в галактике M87 и мощной релятивистской струи. Результаты наблюдений, опубликованные в журнале Nature, показали, что кольцо горячего газа вокруг объекта намного больше, чем считалось ранее, передате Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Исследователи проанализировали данные, полученные глобальным радиоинтерферометром со сверхдлинными базами (GMVA), который объединяет множество инструментов по всему миру, в том числе радиотелескоп Грин-Бэнк (GBT), Атакамскую большую антенную решетку миллиметрового диапазона ALMA и антенную решетку со сверхдлинными базами VLBA.

Использование множества различных телескопов и инструментов дало ученым более полное представление о структуре сверхмассивной черной дыры и ее струи, чем это было возможно ранее с Event Horizon Telescope (EHT), с помощью которого в 2019 году впервые удалось получить изображение черной дыры в M87. VLBA предоставила полный обзор как джета, так и черной дыры, ALMA позволила выделить яркое радиоядро M87 и создать четкое изображение. Чувствительность 100-метровой собирающей поверхности GBT дала астрономам возможность увидеть как большие, так и мелкие детали кольца вокруг черной дыры.